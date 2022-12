Bolsonaro não vai passar faixa a Lula e deve viajar para resort nos EUA

O presidente Jair Bolsonaro (PL) não deve passar a faixa presidencial na cerimônia de posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ocorre no dia 1º de janeiro de 2023. A informação é da colunista Thaís Oyama, do site UOL.

Bolsonaro teria afirmado a amigos que vai passar uma temporada em uma das propriedades do ex-presidente dos EUA, Donald Trump. O condomínio Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, um resort de luxo.

Por:Jornal Folha do Progresso em 26/12/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...