Agência do Sincredi tem atendimento precário após tentativa de assalto em Novo Progresso

A agência do Sicredi localizada na avenida João Atilis em Novo Progresso, tem caixas eletrônicos sem funcionar a praticamente 20 dias, após uma tentativa de assalto.

A agência chegou a ficar fechada na manhã do dia 12 de setembro com atendimento interno, a policia militar e civil foi acionada para atender a ocorrência, ninguém foi preso. A polícia investiga em sigilo, não temos informações atualizadas. A reportagem do Jornal Folha do Progresso, coletou informações que o sistema de segurança da agência foi danificado e teve caixas com tentativa e/ou arrombamento, o banco não divulgou se foi levado dinheiro.

Esta não é a primeira vez que o banco sofre tentativa de assalto em Novo Progresso, outras duas tentativas já foi registrada e um assalto a mão armada ocorreu na agência em março de 2021.

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/09/2022/15:31:02

