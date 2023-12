Polícia Civil recupera mais de 50 aparelhos roubados ou furtados em Itaituba

Celulares foram recuperados em operação deflagrada na sexta (01); o diretor da Seccional de Itaituba, informou que serão intensificadas as ações de combate à roubos e furtos de aparelhos, e que tanto os lojistas que vendem e os clientes que compram, poderão ser responsabilizados criminalmente.

A Polícia Civil do Pará, através de atuação da Seccional Urbana de Itaituba, deflagrou uma operação na última sexta-feira (01), para a apreensão de aparelhos celulares que foram furtados ou roubados no município.

Cerca de 52 dispositivos foram rastreados e recuperados pela equipe. Uma parte dos aparelhos foi encontrada em lojas, pronta para comercialização. Os proprietários responderão pela prática de receptação qualificada, além de outros crimes. Outra parte dos bens foi localizada em posse de terceiros, que teriam adquirido os aparelhos. Todos os produtos apreendidos serão restituídos às vítimas.

Para o Portal Giro, o Diretor da Delegacia Seccional de Itaituba, Dr. Pedro Victor, reforçou que serão intensificadas as ações de combate à roubos e furtos de aparelhos celulares, e que tanto os lojistas que vendem e os clientes que compram, poderão ser responsabilizados criminalmente.

Para as vítimas desses roubos e furtos que desejam verificar se seus aparelhos estão entre os recuperados, a Polícia Civil orienta que compareçam à delegacia com o Boletim de Ocorrência e informações detalhadas do celular, como o número da linha cadastrada no momento do furto ou roubo, o modelo do aparelho e o número IMEI (disponível na nota fiscal e/ou na caixa do aparelho). Estes dados facilitarão significativamente o processo de identificação e restituição dos aparelhos aos seus legítimos donos. Caso não tenha as 3 informações, no mínimo, que a pessoa saiba dizer o número da linha cadastrada no momento do furto ou roubo.

