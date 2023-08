Polícia Civil se corrige e diz que mulher baleada não morreu

Suellen Pimentel e o cabo da PM conhecido como Herody tinham um relacionamento conturbado (Foto:Reprodução/Redes Sociais).

Segundo a corporação, o óbito tinha sido confirmado. No entanto, a própria Polícia Civil voltou atrás e ratificou a informação.

Na noite do último domingo (27), moradores do bairro da Pedreira, em Belém, ficaram assustados com a grande presença de viaturas na região da travessa Visconde de Inhaúma. Em um dos imóveis da via, houve uma tentativa de feminicídio e a morte de um agente da PM.

Informações repassadas à imprensa pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (28) davam conta de que a mulher, Suellen Pimentel, havia morrido após ter sido baleada pelo marido policial militar, conhecido como cabo Herody. No entanto, a informação foi retificada.

De acordo com a PC, a mulher segue internada em estado estável em uma unidade hospitalar da capital paraense e aguarda pela realização de uma cirurgia nesta terça-feira (29). Ainda de acordo com a Polícia Civil, o caso segue em investigação pela Delegacia de Feminicídio.

ENTENDA O CASO

Suellen e o cabo Herody mantinham um relacionamento conturbado, onde ela já teria chegado a ir à delegacia para pedir medidas protetivas. Apesar disso, eles reataram a relação, no entanto as brigas seguiam frequentes.

Não se sabe as circunstâncias que levaram ao que ocorreu na noite do último domingo, apenas que os dois estariam bebendo juntos na porta de casa. Informações dão conta de que eles brigaram e o policial militar atirou na esposa e, em seguida, disparou contra a própria cabeça, morrendo no local.

Suellen foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para atendimento médico. O casal possui dois filhos adolescentes.

