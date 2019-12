Polícia de Santarém prende sequestrador e resgata criança

Criança está bem e foi levada pela Polícia para a UPA 24 Horas, para avaliações médicas(Foto: Reprodução)

Josafá dos Santos Tavares foi preso na noite de domingo, na BR 163

Uma ação integrada das Polícias Civil e Militar realizada na noite de domingo, 15, entre as munidades de Piranha e Bom Jesus, na rodovia Santarém-Cuiabá (BR-163), resultou na prisão do sequestrador Josafá dos Santos Tavares.

Segundo a Polícia Civil, Josafá estava em companhia da criança que havia desaparecida de sua residência no sábado, 14, no bairro da Nova República, em Santarém, oeste do Pará.

O delegado José Kleidson Castro, que preside o inquérito, informou que o caso se trata de um sequestro. O caso está sendo acompanhado na Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente (DEACA).

Após o resgate, de acordo com o delegado Castro, a criança foi conduzida para atendimento na DEACA e o acusado foi autuado pelo crime de sequestro e, nesta segunda-feira, deve ser encaminhado para o Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (CRASHM), onde deve ficar à disposição da Justiça.

Ainda na madrugada desta segunda-feira, 16, a criança Isabelle Antunes do Nascimento, de 05 anos, que estava na Delegacia de Proteção à Criança, foi levada em uma viatura da Polícia Civil para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), onde foi submetida a uma bateria de exames.

Em seguida, ela foi entregue à sua mãe Arlete Almeida Antunes. A Polícia continua as buscas a uma mulher acusada de ajudar Josafá a sequestrar a criança.

ENTENDA O CRIME

A dona de casa, Arlete Almeida Antunes, denunciou na noite de sábado, 14, o sequestro de sua filha, Isabelle Antunes do Nascimento, de 5 anos.

Segundo ela, a menina foi levada por um casal, por volta de 18h10, ainda de sábado, de frente da sua residência, na Travessa 24, número 393, bairro da Nova República, em Santarém, oeste do Pará.

Arlete contou que o casal esteve em sua casa antes de desaparecer com a criança. “Esse casal tava aqui. Esse homem já morou aqui, numa casa que eu alugo. A mulher chegou aqui se passando por sobrinha desse homem, dizendo que iam comprar um presente pra minha filha, porque ela já havia saído com eles, mas aqui pertinho no lanche pra comprar uma merenda. Aí eles fizeram isso”, relatou Arlete.

De acordo com ela, após levar a menina de sua residência, o casal fugiu em um táxi, sendo preso em uma comunidade do Planalto Santareno, já na noite de domingo.

Fonte: Portal Santarém, com informações e foto de Bena Santana

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...