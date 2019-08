Homem morre após carro capotar no ramal Vale Verde, em Rurópolis

Everson André, de 30 anos, estava na cidade a passeio. O acidente aconteceu na tarde de domingo (11).

Everson André, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 30 anos morreu após o carro que ele dirigia capotar no ramal Vale Verde, em Rurópolis, no oeste do Pará. O acidente aconteceu na tarde de domingo (11), quando Everson André Pereira retornava da Cachoeira do Grimm para Santarém. Devido a gravidade dos ferimentos, ele morreu ainda no local do acidente. Everson era motorista de ônibus e praticava artes marciais.

De acordo com o delegado Ariosnaldo Filho, Everson estaria sem o cinto de segurança, e no momento em que o carro capotou ele foi jogado para fora do veículo. O Corpo foi levado para o Hospital Municipal e depois transferido para Santarém.

Segundo informações de familiares e da Polícia Militar a TV Tapajós, mais três pessoas estavam com Everson no veículo, e teriam sido levadas para o hospital apenas com ferimentos leves. Ao G1, o delegado Ariosnaldo, disse que deve ser instaurado um inquérito policial a fim de apurar as causas do acidente, inclusive se havia outras pessoas no veículo.

Até o momento, sabe-se que os familiares de Everson, que estavam com ele na cachoeira, estavam em outro carro.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

