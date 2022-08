Candidato com patrimônio de R$ 448 milhões é réu por estelionato no TJ do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em nota, a assessoria de Ailson informa que ele não foi intimado ou notificado sobre o processo citado e que sua equipe jurídica acompanha de perto toda e qualquer situação por parte da candidatura. Explicam ainda que o candidato apresentou as competentes certidões criminais negativas à Justiça Eleitoral. (Com informações José Brito – Beatriz Araújo/ CNN).

Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará pelo crime de estelionato — que significa obter vantagem ilegal enganando outra pessoa e lhe causando prejuízo. O processo tramita desde fevereiro deste ano na Vara Única de Porto De Moz.

