Polícia divulga fotos de dois irmãos suspeitos de matar jovem no bairro Elcione Barbalho, em Santarém

A Delegada titular da delegacia de homicídio, Raíssa Beleboni, em coletiva na manhã desta terça-feira (12), detalhou o andamento das investigações sobre a morte de Adriel Rodrigues Correa, conhecido como Rex. O crime aconteceu na madrugada do dia 6 de novembro deste ano. A vítima, foi morta com um disparo de arma de fogo no bairro Elcione Barbalho, em Santarém, oeste do Pará. Os suspeitos Andrio e Arlison estão foragidos.

Segundo a delegada, assim que as investigações iniciaram, a Polícia conseguiu identificar o veículo utilizado no crime, por meio das imagens que mostram o suspeito, identificado como Andrio, entrando no carro.

O automóvel pertence a Andrio, segundo a Polícia. Durante diligências na residência dele, a Polícia encontrou armas de fogo, acessórios, munições e materiais para fabricação de munição.

As investigações revelaram ainda que Andrio não estava sozinho no momento do crime. O irmão dele, identificado como Arlison e conhecido como Alex, foi apontado como cúmplice. Os dois se apresentaram acompanhados de advogado. Andrio confessou que efetuou os disparos, e teria afirmado em depoimento que o irmão é inocente.

“Em interrogatório, o Andrio confessou a autoria dos disparos e tentou eximir o irmão de qualquer tipo de responsabilidade, tanto quanto as armas encontradas na residência, quanto na própria execução do crime que teve como vítima Adriel Rodrigues”, informou a delegada.

Mais ao longo das investigações, a Polícia descobriu que Alisson teve participação no crime. A titular da delegacia de homicídio, afirmou que ao final do processo, os irmãos foram indiciados por envolvimento na ação criminosa. A prisão preventiva foi decretada, mas os dois permanecem foragidos.

“Todavia, ao longo das investigações, nós demonstramos e entendemos que, apesar dos disparos terem sido efetuados apenas pelo Andrio, o Alisson também teve participação do crime e, na conclusão das investigações, indiciamos os dois como envolvidos na ação criminosa”, afirmou.

Motivação

A delegada confirmou que a motivação inicial para o crime foi uma tentativa de assalto à ex-esposa de Andrio na madrugada do crime. A vítima prestou depoimento, confirmando a tentativa de assalto e associando Adriel ao crime.

“Essa informação, sim, foi apurada. A vítima chegou a prestar depoimento e confirmou essa tentativa de assalto e nos relatou que acreditava que, de fato, o autor do crime fosse o Rex. Ela chegou a fazer uma postagem nos status, e foi assim, que o Andrio soube que esse fato havia ocorrido com ela”, informou a delegada.

Além disso, as investigações revelaram uma rixa iniciada em junho, quando o Andrio teria exigido da vítima, a devolução de objetos furtados em uma loja.

“Nós apuramos que algum tempo antes já havia ocorrido um outro crime patrimonial, um furto em uma loja de uma pessoa próxima ao Andrio e Arlison. Eles estiveram, inclusive na residência da vítima na época, exigindo que fossem devolvidos os objetos furtados, e desde então passaram as ameaças, já que ele não teria devolvido a totalidade dos bens”, finalizou.

