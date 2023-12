Silvio Santos aparece na porta de sua casa para atender fãs no dia de seu aniversárioApresentador apareceu de pijama na frente de seus admiradores nesta terça-feira (12)

Silvio Santos completa 93 anos nesta terça-feira (12)! Para comemorar a data especial, dezenas de fãs se reuniram na porta da casa do apresentador e empresário, em São Paulo, para cantar ‘Parabéns a Você’.

O dono do SBT fez rara aparição e atendeu os fãs que estavam reunidos na frente da sua casa, usando chapéus de festa e muitos celulares para registrar a celebração e divulgar nas redes sociais, a surpresa incluiu até um bolo de aniversário para comemorar os 93 anos de Silvio, que retribuiu o gesto de seus admiradores e agradeceu pessoalmente pelas felicitações.

Bem à vontade, o apresentador surgiu para o público na entrada de sua residência vestindo apenas um pijama.

Atualmente, Silvio está distante tanto do comando artístico quanto de suas empresas e não dá expediente nos estúdios do CDT Anhanguera, sede do SBT em Osasco (SP), há cerca de um ano.

“Para ele, também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa. Ele fala: ‘Não gostei de brincar disso… Ficar velho é muito ruim. Dói tudo, o corpo dói’”, contou Cíntia Abravanel, filha do empresário, em entrevista a um podcast no mês passado.

EXCLUSIVO: Silvio Santos aparece na porta de casa no dia de seu aniversário e canta parabéns com os fãs. pic.twitter.com/mFMPfzKQPb — Arthur Pires (@arthuraiquemeda) December 12, 2023

🥳🎉 Silvio Santos apareceu na porta de casa, nesta terça-feira (12/12), para cantar parabéns com os fãs no dia em que completa 93 anos. No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver dezenas de pessoas reunidas usando chapéu de festa. pic.twitter.com/4CXnivOwHy — Metrópoles (@Metropoles) December 12, 2023

