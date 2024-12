Acusado de matar homem a tiros em Castelo dos Sonhos após discussão é preso no Amazonas

Foto: Polícia Civil | Em uma ação conjunta entre a Polícia Civil dos Castelo dos Sonhos, em Altamira, interior do Pará e a Polícia Civil do Amazonas, foi cumprido na manhã do dia 12 de dezembro de 2024, às 10h45, um mandado de prisão contra Francisco das Chagas Napoleão Pereira, conhecido como “Chaguinha”. Ele foi condenado por homicídio após julgamento ocorrido em 13 de novembro de 2024.

Entenda o caso

O crime aconteceu em 2012, quando Francisco, após uma discussão com a vítima, identificada como Bento Canavarros, retornou ao local do desentendimento e efetuou cinco disparos de arma de fogo, tirando a vida do desafeto. À época, o caso ganhou grande repercussão em Castelo dos Sonhos e região. Desde então, o acusado permaneceu foragido, dificultando o cumprimento da justiça.

No mês passado, após ser condenado em júri popular, a Polícia Civil de Castelo dos Sonhos intensificou as buscas para localizar Francisco. Após trabalho de inteligência e investigações no âmbito da “Operação Recipiendi”, foi confirmada a localização do condenado na cidade de Manaus (AM). Com as informações apuradas, os dados foram repassados à equipe da POLINTER da Polícia Civil do Amazonas, que rapidamente se deslocou até o endereço indicado e efetuou a prisão. Francisco das Chagas agora será encaminhado para cumprir a pena imposta pela Justiça.

Operação Recipiendi

A operação tem como principal objetivo reforçar a credibilidade da Justiça e garantir que foragidos de Castelo dos Sonhos sejam localizados e responsabilizados por seus crimes. A prisão de “Chaguinha” representa mais um passo importante nesse esforço conjunto entre as forças policiais.

Fonte: Confirma Notícia/ PC/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/12/2024/15:16:23

