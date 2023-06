Polícia encontra partes do corpo de cirurgião desaparecido havia seis meses

Foto: © Reuters

O corpo encontrado pertencia ao cirurgião ortopedista Steffen Braun.

O corpo desmembrado de um cirurgião desaparecido havia seis meses foi encontrado pela polícia, em uma floresta da Alemanha.

Um homem que caminhava na terça-feira (13) por uma floresta perto de Rockesvyll, na Alemanha, encontrou pedaços de um corpo humano e alertou a polícia.

Durante a busca, os agentes descobriram que o corpo pertencia ao cirurgião ortopedista Steffen Braun, segundo apurou o jornal Daily Mirror.

Ele havia sido dado como desaparecido entre 30 e 21 de dezembro de 2022 por seus superiores, no Hospital Maria Hilf, em Daun.

No dia 3 de janeiro, o veículo do cirurgião de 53 anos, um Ford Fiesta, foi encontrado incendiado em uma estrada florestal a cerca de 45 quilômetros de sua casa, mas não havia pistas sobre o paradeiro do médico.

Os investigadores acreditam que ele tenha sido vítima de um “homicídio brutal” e uma autópsia foi realizada para ajudar nas investigações.

A polícia suspeita que a arma do crime tenha sido descartada em uma rodovia, entre Wittlich e Gerolstein.

As autoridades acreditam que o assassino era alguém conhecido, mas ainda não identificou um suspeito.

A falta de comunicação da família de Braun sobre seu desaparecimento também está sendo investigada, segundo o canal alemão de TV ARD.

Fonte: UOL/FOLHAPRESS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/19:43:16

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...