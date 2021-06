Produtor Rural de Novo Progresso recebe titulo rural e pede que Bolsonaro use a “caneta bic” para impedir queima de máquinas de garimpeiros e madeireiros

(Foto:Reprodução Youtube) – O produtor rural Gilberto Vobetto , foi representar a região de Novo Progresso, onde recebeu o titulo de propriedade rural dele e da esposa Marilú Vobetto, em vista do Presidente Jair Bolsonaro na cidade de Marabá no Pará.

Gilberto é morador da Linha Gaúcha no município de Novo Progresso-PA.

Na oportunidade Gilberto Vobetto se aproximou do presidente pediu um microfone e pediu para o presidente Jair Bolsonaro usar a “caneta bic” para impedir a queima de máquinas de garimpeiros e madeireiros no Pará. A situação ocorreu nesta sexta-feira (18) em um evento que o presidente participava em Marabá, no Pará.

………..Eu vim do outro lado do Jamanxim, dá o recado para vocês “obrigado pela recepção” e fala para o presidente que o povo de Novo Progresso, Castelo de Sonhos, Itaituba, Cripurizinho e Cripurizão mandou avisar para o presidente Bolsonaro que ele use a caneta Bic dele , como ele usou com ministro Tarcisio para fazer a Br 163…. use ,que ele use a caneta bic, para ele mandar parar de queimar máquinas de garimpeiros e madeireiros lá nossa região. É só isso”, afirmou o homem. Finalizou elogiando o ministro Tarcísio; você ficou com moral na região

Assista:

Fonte:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...