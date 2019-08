Polícia fecha três garimpos e prende dois homens em Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira

Nas localidades próximas ao Rio Trairão, em Castelo dos Sonhos, os policiais flagraram os garimpos clandestinos em pleno funcionamento. Nos empreendimentos irregulares, foram apreendidas sete escavadeiras, além de dois tratores de esteira, dois recuperadores de azougue e uma moto-serra. Por:ORM/Valéria Nascimento 29.08.19 19h50 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o delegado Lucas Luz, a ação policial foi deflagrada para apurar crimes ambientais como as queimadas nas áreas verdes, a extração ilegal de minérios, poluição de rios e da atmosfera.

(Foto:Divulgação Polícia Civil)- A Delegacia Especializada em Conflitos Agrários, da Polícia Civil do Pará, por meio de sua representação em Altamira e Santarém, respectivamente, sudoeste e oeste paraenses, fechou três garimpos clandestinos de grande porte em Castelos dos Sonhos, distrito do município de Altamira, cujos responsáveis praticavam a extração ilegal de ouro sem a devida licença ambiental, além de derrubarem madeiras ao redor e promoverem escavações descontroladas, impactando negativamente o ecossistema da região.

