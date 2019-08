Ambulância do Samu é perseguida após atender vítima atingida por arma de fogo em Santarém

Ambulância é seguida, após atender vítima de arma de fogo no bairro Nova Repúplica — Foto: Reprodução/ TV Tapajós

A equipe solicitou apoio da Polícia Militar que escoltou a ambulância até o HMS.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), recebeu um chamado, no final da tarde desta quinta-feira (28), para atender uma vítima que foi atingida por arma de fogo, no bairro Nova República, em Santarém, oeste do Pará, e foi perseguida por homens que estavam em motos.

Segundo informações do Samu, logo após estarem com a vítima, Mateus dos Santos Oliveira de 16 anos, a caminho do Hospital Municipal Dr. Alberto Toletino Sotelo (HMS), a equipe percebeu que a ambulância estava sendo seguida por alguns motociclistas.

Ainda de acordo com o Samu, foi solicitado o apoio de uma viatura da Polícia Militar que estava na rua Edivaldo Leite. Os homens que estavam perseguindo, percebendo a presença da Polícia que foi fazer a escolta da ambulância, e se dispersaram.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

Por G1 Santarém — PA

