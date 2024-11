Polícia Federal acessa e investiga celular de autor de atentado contra o STF

(Foto: WILTON JUNIOR/Estadão / Estadão) – Com a apuração, agentes podem descobrir a motivação do atentado e se o ‘homem-bomba’ teve algum tipo auxílio para o ataque

A Polícia Federal (PF) iniciou a investigação no celular de Francisco Wanderley Luiz, acusado de ser autor dos ataques com bombas ao Supremo Tribunal Federal na última quarta-feira, 13.

O aparelho celular foi apreendido por autoridades na manhã de quinta-feira, 14, em um trailer que consta como patrimônio de Francisco Wanderley. O veículo foi localizado em um estacionamento nas proximidades do STF e da Câmara dos Deputados. A informação foi obtida pela CNN Brasil.

Conforme agentes responsáveis, a expectativa é que os dados do aparelho celular sejam extraídos e ajudem a elucidar o motivo que levou Francisco Wanderley a atacar o prédio da Suprema Corte.

Com acesso às informações, autoridades também esperam descobrir que se o ‘homem-bomba’ teve algum tipo auxílio para realizar o feito. Se sim, mais pessoas podem ser responsabilizadas.

A investigação pode ajudar também a descobrir a motivação por trás desse ataque.

O caso, no momento, está sob supervisão da divisão antiterrorismo da Polícia Federal, em Brasília. Procurada pela imprensa, a ex-mulher de Francisco Wanderley afirmou que ele pretendia assassinar o ministro Alexandre de Moraes.

