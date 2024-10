Polícia Federal apreende avião com mais de R$ 1 milhão em Belém

(Foto: Polícia Federal) – Flagrante no Aeroporto de Belém: avião carregando R$ 1 milhão apreendido por suspeita de corrupção Eleitoral

Apreensão Eleitoral: Avião com Mais de R$ 1 Milhão é Interceptado no Aeroporto de Belém.

Um avião de pequeno porte foi apreendido pela Polícia Federal no Pará (PF-PA) no Aeroporto Internacional de Belém, na manhã desta sexta-feira (4), carregando uma quantia significativa de dinheiro não declarado. O incidente ocorreu quando a aeronave se preparava para decolar rumo a Tucuruí, e uma pessoa responsável pela segurança do avião foi detida, conforme informações apuradas pelo site Opinião em Pauta, do jornalista João Salame.

A operação resultou na apreensão de R$ 1.149.300,00 em espécie, levantando suspeitas de que o montante seria utilizado para compra de votos nas iminentes eleições municipais. “O crime eleitoral é uma conclusão tirada do contexto da investigação sigilosa conduzida pela PF, que indicava a destinação do dinheiro para a compra de votos”, explicou a Polícia Federal em nota.

Até o momento, as investigações não esclareceram se o destino final do dinheiro seria apenas Tucuruí ou outros municípios da região do Lago. O dinheiro estava guardado em uma mala com um funcionário público que foi preso em flagrante, que também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Além do dinheiro, uma pistola e quatro carregadores municiados foram apreendidos, contrariando a legislação vigente.

Embora o piloto e o copiloto não tenham sido detidos por falta de evidências que os ligassem diretamente aos crimes investigados, a aeronave, avaliada em aproximadamente R$ 11 milhões, foi confiscada.

A Polícia Federal iniciou um inquérito para aprofundar a investigação sobre o caso e identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

