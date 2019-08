Criança de dois anos morre carbonizada em incêndio em Goianésia do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma criança de apenas três anos de idade morreu carbonizada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (29) em Goianésia do Pará, sudeste paraense. Guilherme da Silva Santos morreu no incêndio que começou por volta de 6h na casa onde morava com a avó e sua mãe, na rua Santa Izabel, bairro Novo Horizonte.

