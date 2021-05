Polícia Federal apreende R$ 370 mil encontrados em mala de Paraense no Aeroporto Internacional de Brasília

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Mulher de 26 anos foi flagrada com R$ 370 mil dentro da bagagem no Aeroporto Internacional de Brasília. — Foto: Polícia Federal / Reprodução

A Polícia Federal apreendeu R$ 370 mil reais embalados dentro da mala de uma mulher de 26 anos, no Aeroporto Internacional de Brasília. A passageira, natural de Belém (PA), estava em um voo vindo de São Paulo, com conexão no Distrito Federal, e tinha como destino a capital paraense.

You May Also Like