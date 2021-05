Veículo é roubado durante a madrugada de sábado, em Moraes Almeida

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Reprodução) – A vítima relatou para o Jornal Folha do Progresso, por volta das 02h00min, deste sábado (8/05), trafegava sentido residência quando dois homens renderam o motorista que houve o roubo de um Uno 1.4 , cor branca, ano/modelo 2013/2014, placas OBE 5547 , no distrito de Moraes Almeida município de Itaituba. Segundo a PM, foram realizadas buscas, porém o veículo não foi localizado. Informações podem ser repassadas pelo número (93) 98412 7655.

