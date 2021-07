Polícia Federal cumpre mandado contra suspeitos de pornografia infantil no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As investigações foram conduzidas e operacionalizadas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos (GRCC) da Superintendência da Polícia Federal no Estado do Pará.

De acordo com a Polícia Federal, o nome da operação remete a um personagem da mitologia tupi-guarani, que no folclore brasileiro, é representado como um pequeno indígena, ágil e nu.

Na manhã de quinta-feira (01), A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na residência de investigados por crimes relacionados a armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil. A ação é resultado da operação “CAIPORA 3” deflagrada nas cidades de Belém e Vigia, ambas no Estado do Pará.

