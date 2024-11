Reforma Agrária: Incra no Sudeste do Pará cria os assentamentos Tuerê II e III

Foto: Reprodução | Além da pecuária de corte e leiteira, o assentamento tem uma forte vocação para a produção de cacau.

O Incra no Sudeste do Pará criou os assentamentos Tuerê II e Tuerê III, no município de Novo Repartimento (PA). As portarias instituindo as áreas – nº 730 e nº 731 – foram publicadas no Diário Oficial da União, em 1º de novembro (sexta-feira). A medida veio da necessidade de redefinir o assentamento Tuerê, um dos maiores do país, com área de 240 mil hectares.

Agora, está subdividido em três núcleos, para melhor atender às famílias que ocupavam irregularmente o lugar. O Tuerê II, com área de 79,6 mil hectares, tem capacidade para assentamento de 1,3 mil famílias. E o Tuerê III, com área de 3,4 mil hectares, visa o assentamento de 73 unidades familiares.

Além da pecuária de corte e leiteira, o assentamento tem uma forte vocação para a produção de cacau, com amêndoas que já foram reconhecidas até internacionalmente.

O superintendente regional do Incra no Sudeste do Pará, Andreyk Maia, reforça a política de regularização fundiária na região. “A proposta do governo federal é que a nossa superintendência avance nesse amplo programa para regularizar todas as famílias, tanto do Tuerê, como dos outros 500 assentamentos da região”, pontua.

A regional já trabalha para a inclusão de algumas famílias como beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e para a atualização cadastral e regularização de outras, assim como para a posterior titulação definitiva daquelas famílias que estiverem aptas a receber os títulos.

