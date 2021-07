Polícia Civil prende dois homens transportando munições ilegalmente, em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na chegada das equipes, estes abordaram os dois infratores em um veículo. Eles estavam na posse de 500 munições de calibre 28, que estavam escondidas no porta-malas do automóvel.

A Polícia Civil do Pará, através do Núcleo de Apoio a Inteligência – NAI, prendeu em flagrante dois homens (nomes não divulgados), na quarta-feira, 30, pela prática do crime de comércio e transporte ilegal de munições, em Marabá.

