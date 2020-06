Polícia Federal cumpre novo mandado de busca e apreensão em investigação de notas falsas em Santarém, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um desdobramento da busca e apreensão realizada em Santarém, oeste do Pará, na ultima segunda-feira (1), no âmbito das investigações de moeda falsa de curso legal no país, a Polícia Federal cumpriu novo mandado na tarde desta quinta-feira (4), em mais dois endereços.

