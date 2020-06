Após seis dias de buscas, homem suspeito de estuprar a filha de 11 anos é preso em Monte Alegre

Suspeito de estuprar a filha de 11 anos foi capturado em área de mata de Monte Alegre, no Pará — Foto: Reprodução/Redes sociais

O suspeito estava escondido em área de mata na zona rural do município paraense.

A Policia Civil de Monte Alegre, no oeste do Pará, conseguiu localizar e prender no início da tarde de quinta-feira (4), em uma área de mata na zona rural do município, um homem suspeito de estuprar a filha de apenas 11 anos.

A equipe de investidores coordenada delegado Edjalmo Nogueira, trabalhou por seis dias consecutivos nas buscas para dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra o suspeito que havia se emprenhado nas matas da comunidade “Erere”.

“Após ser encontrado, o suspeito foi cercado pela Polícia Civil e não reagiu. Ele foi preso e conduzido até a delegacia onde encontra-se recolhido no cárcere”, informou delegado Edjalmo Nogueira.

