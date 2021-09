Polícia Federal deflagra operação para reprimir garimpo ilegal em Terras Munduruku

Na manhã desta quinta-feira, 09, a Polícia Federal deflagrou a Operação Bezerro de Ouro III. Nesta nova fase, novamente a polícia objetivou reprimir o garimpo ilegal de ouro no interior da Terra Indígena Munduruku.

A primeira fase dessa Operação foi deflagrada no dia 06 de agosto do ano de 2020, através do cumprimento de 06 mandados de busca e apreensão e sequestro de bens. Já a segunda fase foi deflagrada no dia 25 de setembro do mesmo ano, com uma operação conjunta da Polícia Federal com a Força Aérea Brasileira, Exército e IBAMA, com a incursão dentro da Terra Indígena Munduruku para a desativação de vários Garimpos ilegalmente instalados.

A terceira fase, deflagrada hoje, deu cumprimento a 03 (três) mandados de busca e apreensão e 01 (um) mandado de prisão expedidos pela Justiça Federal, subseção judiciária de Itaituba/PA. Todos os mandados foram cumpridos no município de Itaituba/PA, resultando na apreensão de aparelhos celulares, bloqueio e sequestro de bens e 01 (uma) prisão.

O inquérito policial, que deu origem as medidas cautelares cumpridas hoje, investiga o crime de usurpação mineral, tipificado pelo art. 2º da Lei 8.176/91, que comina pena de detenção, de um a cinco anos e multa. Esse crime é investigado em concurso formal com o crime de lavra clandestina tipificado pelo art. 55 da Lei 9.605/98.

A Polícia Federal esclarece que a legislação brasileira não permite a obtenção de lavras garimpeiras dentro de áreas demarcadas como Terra Indígena. Dessa forma, os garimpos dentro dessas áreas, como os alvos dessa operação, são considerados garimpos ilegais.

Por:RG 15 / O Impacto – Foto:Reprodução

