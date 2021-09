Polícia Civil do Pará prende suspeito de divulgar cenas de sexo e nudez sem autorização

A Polícia Civil do Pará, por meio da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, deflagrou na manhã desta quinta-feira (09) a primeira fase da “Operação Porn Revenge”, que foi coordenada pela Divisão de Combate a Crimes contra grupos vulneráveis praticados por meios cibernéticos. Vítimas do Pará denunciaram o caso à PC, que de forma célere iniciou as investigações.

De posse de informações, a equipe policial se deslocou até a capital do Rio de Janeiro, onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva e de quebra de sigilo telemático expedido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

O homem responderá por crimes de divulgação de cena de sexo, nudez ou pornografia sem autorização, falsa identidade, ameaça e stalking, praticados contra duas vítimas. O levantamento do caso foi iniciado há cerca de 10 meses, quando o investigado fugiu, sendo sido localizado na capital carioca.

A ação policial contou com o apoio da Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos- DRCI, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O homem preso já está à disposição da Justiça.

