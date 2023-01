No Para frota aumenta mais que população; veja número de veículos por habitantes

Novo Progresso tem 1 veículo para 1,692 habitante, veja abaixo as cidades com maior e menor números por habitante no estado do Pará. (Foto:reprodução)

Frota do Pará aumenta mais que população do estado

A maior economia da Amazônia emplacou um novo veículo automotor a cada quatro minutos no ano passado e um recorde de 126,3 mil ao longo de 2022. É um volume que faz com que o crescimento da frota seja maior que o próprio crescimento da população, que, segundo a prévia do censo, aumenta em 71,8 mil pessoas anualmente. O total de veículos em circulação no Pará chegou a 2,479 milhões neste início de ano.

As informações foram levantadas com exclusividade pelo Blog do Zé Dudu, que analisou dados consolidados da frota nacional que acabam de ser divulgados pelo Ministério da Infraestrutura. O aumento absurdo é amparado por um crescimento ainda mais afoito de motocicletas em circulação. Enquanto o número de carros de passeio subiu 20 mil unidades, o de motocicletas e motonetas disparou quase 80 mil, nada visto no resto do país.

Se é verdade que as estatísticas de frota mostram um crescimento exponencial de motos, também é igualmente verdade o aumento violento nas estatísticas de acidentes sobre duas rodas, como revelam os números do Ministério da Saúde, nos quais as cidades paraenses aparecem entre as campeãs do país em sinistros de transporte, tendo a moto como principal veículo envolvido.

Municípios entre os 100+

Seis municípios paraenses estão na lista dos 100 municípios brasileiros que mais emplacaram veículos novos — ou aumentaram a frota — no ano passado. Belém registrou 1.146 carros e motos novos por mês em 2022, ocupando a 17ª posição nacional. Já Parauapebas, que vinha à frente da capital, não conseguiu superar a metrópole, mas registrou sua melhor performance da história: 858 mensalmente, 31ª posição nacional. A título de curiosidade, Parauapebas aumentou mais sua frota no ano passado que 11 capitais de estados, inclusive mais até que metrópoles como Porto Alegre e Recife, cidades com mais de 1,4 milhão de habitantes.

Também se destacaram as praças de Ananindeua, que emplacou em média 663 carros e motos por mês, na 51ª posição nacional; Marabá, que emplacou 602 veículos, na 60ª posição; Santarém, que emplacou 569, na 65ª posição; e Castanhal, que emplacou 490, na 83ª posição.

Veículo por habitante

O estudo mostra o cálculo da densidade de veículos, isto é, a número de veículo por habitante de todos os municípios paraenses, utilizando dados da parcial do censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pelos números prévios de 2022, dez localidades do estado têm um veículo para menos de dois habitantes, com as cidades do sul do estado liderando o ranking.

Tucumã é a campeã de densidade da frota: tem praticamente um veículo automotor para cada habitante. Redenção ocupa o segundo lugar, com média próxima, 1 para 1,2 morador. Xinguara, Ourilândia do Norte e Rio Maria também estão entre os dez mais povoados de carros e motos.

Por outro lado, estão no Pará os municípios com menos veículo por habitante do Brasil, como é o caso de Afuá, na Ilha do Marajó, onde o Ministério da Infraestrutura registra apenas 15 veículos emplacados para 38 mil habitantes, ou um veículo para cada 2.535 moradores. Chaves (1 veículo para 688 pessoas), Bagre (1 para 121), Melgaço (1 para 89), Anajás (1 para 79), Curralinho (1 para 65) e Limoeiro do Ajuru (1 para 63) também estão no fundão do ranking nacional.

Densidade da frota no Pará

10 MUNICÍPIOS MAIS POVOADOS

1º Tucumã — 1 veículo para 1,142 habitante

2º Redenção — 1 veículo para 1,212 habitante

3º Novo Progresso — 1 veículo para 1,692 habitante

4º Xinguara — 1 veículo para 1,751 habitante

5º Ourilândia do Norte — 1 veículo para 1,775 habitante

6º Jacundá — 1 veículo para 1,908 habitante

7º Marabá — 1 veículo para 1,914 habitante

8º Altamira — 1 veículo para 1,948 habitante

9º Rondon do Pará — 1 veículo para 1,954 habitante

10º Rio Maria — 1 veículo para 1,989 habitante

densidade da frota no Pará

10 MUNICÍPIOS MENOS POVOADOS

1º Afuá — 1 veículo para 2.534,7 habitantes

2º Chaves — 1 veículo para 687,7 habitantes

3º Bagre — 1 veículo para 120,8 habitantes

4º Melgaço — 1 veículo para 88,6 habitantes

5º Anajás — 1 veículo para 79,4 habitantes

6º Curralinho — 1 veículo para 65,2 habitantes

7º Limoeiro do Ajuru — 1 veículo para 62,7 habitantes

8º Aveiro — 1 veículo para 53,8 habitantes

9º Faro — 1 veículo para 52,6 habitantes

10º Muaná — 1 veículo para 52 habitantes

