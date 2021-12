Polícia Federal investiga crimes licitatórios em município no interior do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O crime sob apuração está previsto no artigo 89 da Lei 8.666/93 (fraude a licitações) com pena prevista de 03 a 05 anos de detenção.

Tendo em vista que o contrato celebrado previa palestras para 30 pessoas ao passo em que a média de participantes girava em torno de 18 pessoas. O uso de documento ideologicamente falso era usado para comprovação de gastos na prestação do serviço, além de inexecução de parte do contrato.

As investigações, iniciadas em janeiro de 2020 a partir de suspeitas de fraudes na referida contratação, revelaram superfaturamento de preço, mediante a contratação com superdimensionamento de objeto.

O Estado do Pará contou com o efetivo de 16 policiais federais. O Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Castanhal expediu 05 mandados de busca e apreensão, sendo 04 mandados em Belém e 01 em Salinópolis.

Na manhã desta terça-feira (07/12), a Polícia Federal deflagrou a Operação Influência que tem como objetivo investigar crimes licitatórios no município de Maracanã, no Pará.

