Equatorial Pará faz alerta para cuidados fora de casa em dias de chuva

Em dias de chuva, todo o cuidado é pouco com a eletricidade para quem está dentro de casa. E para quem enfrenta uma chuvinha ou uma tempestade na rua, seja dentro de um carro ou a céu aberto, a atenção deve ser reforçada para evitar acidentes graves ou até fatais. É que água e eletricidade não combinam, uma vez que o líquido é um condutor natural de energia elétrica podendo causar choques. Para ajudar a garantir a segurança das pessoas que estão na chuva, a Equatorial Pará destaca algumas dicas preventivas.

– Se estiver na rua e começar a chover, fique longe campos de futebol, piscinas, lagos, lagoas, mastros e locais elevados;

– Evite encostar em grades e objetos metálicos, não se abrigue em lugares descampados. Esses locais se tornam perigosos por causa do risco de descargas elétricas naturais, como raios;

– Se observar fios caídos, não se aproxime;

– Se, devido a ventania, observar algum objeto que foi arremessado na rede elétrica, como placas, galhos de árvores, entre outros, não se aproxime ou tente afastar a fiação. Fique longe dos fios.

De acordo com o executivo da área de segurança da Equatorial Pará, Alex Fernandes, muitas vezes, as precipitações vêm acompanhadas de ventos fortes e raios, que podem causar danos externos e afetar a rede elétrica, por isso, seja na zona urbana ou rural é importante ficar longe das árvores.

“É muito comum as pessoas correrem, pararem carro ou moto debaixo de árvores durante a chuva, em busca de abrigo, por desconhecerem os riscos, e isso não é aconselhável haja vista que muitas delas podem esconder troncos e raízes corroídas por doenças ou insetos, o que podem estar sujeitas a quedas em dias de ventania e tempestades”, explica.

O executivo acrescenta que o aconselhável é sempre procurar uma casa de alvenaria ou o interior de um carro. Em zonas rurais, especificamente, onde há um número maior de cercas, a dica é tentar não se aproximar delas.

No caso de colisão com um poste, as pessoas (condutor e/ou passageiros) não devem sair do carro se houver fio elétrico sobre ele, pois podem tomar um choque se tocar o chão e o carro ao mesmo tempo, pois pode ocorrer um curto-circuito.

Para finalizar, outro alerta que deve ser levado em consideração é que a pessoa jamais entre em áreas alagadas que tenham poste ou qualquer outro equipamento da rede elétrica.

