Durante fiscalização em Uruará, PRF recupera carro roubado em Recife

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma caminhonete Amarok, de cor prata, durante fiscalização na BR-230 em Uruará (PA), na segunda-feira (06).

O veículo estava estacionado às margens da rodovia no km 852. Após verificação, a equipe notou que os elementos de identificação veicular possuíam várias características de adulteração no Chassi (NIV).

Por meio de análise minuciosa e consulta aos sistemas da PRF, a equipe identificou o veículo original, com ocorrência de roubo registrada em 2017, na cidade de Recife (PE).

Após contato com o proprietário do veículo original, a equipe encaminhou o carro à Delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis, em tese, pelo crime de Receptação de veículo automotor, previsto no Art. 180 do Código Penal.

Por:O Impacto com informações da PRF

