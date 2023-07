Polícia Federal investiga desvio de verba do Fundeb, no Pará

(Foto:Reprodução/PF) -Na manhã desta quarta-feira, 5, a Polícia Federal cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em Redenção, no sul do Pará, durante Operação Transportari, que investiga esquemas de fraude no fornecimento de veículos e em serviços de transporte escolar. Segundo a apuração, verba do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) estaria sendo usada de forma irregular na cidade.

Na ação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos, celulares e uma picape. Uma pessoa foi presa em flagrante por posse irregular de munições calibre 22. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Redenção, sendo doze em Redenção e um em Goiânia. A ação contou com efetivo de mais de 70 policiais federais de várias localidades do Brasil.

Nesse processo, foi investigado um contrato do ano de 2017 que abrange verbas federais do Fundeb, envolvendo a Prefeitura Municipal de Redenção e a Cooperativa COOPERTRAPA. As penas somadas dos crimes investigados podem chegar até a 19 anos de reclusão.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2023/18:08:12

