Aplicativo acionará Patrulha Maria da Penha para vítimas de violência doméstica e familiar

A ferramenta pode ajudar a evitar a violência dentro de casa | Marcos Santos/USP Imagens/Fotos Públicas

Durante a abertura da 16ª edição da Semana Justiça Pela Paz em Casa, a Polícia Militar irá lançar o aplicativo móvel da Patrulha Maria da Penha, com o intuito de aperfeiçoar as ações de segurança relacionadas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O evento ocorrerá no dia 9 de março, às 14h30, no auditório Agnano Monteiro Lopes, no Fórum Cível de Belém.

Nesta segunda-feira (02), no Fórum Criminal de Belém, membros da Polícia Militar do Pará apresentaram o aplicativo aos juízes das Varas de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e à equipe da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cevid).

FERRAMENTA

O aplicativo será mais um meio de acionar a polícia de forma rápida e eficaz quando as vítimas de violência doméstica e familiar se sentirem coagidas. Na ferramenta, além do botão para pedir ajuda, é possível obter todas as informações sobre a Lei Maria da Penha.

Quando o pedido de ajuda é disparado no aplicativo, é possível saber em tempo real a localização, o nome e o telefone da vítima. Também é possível cadastrar mais três pessoas próximas no aplicativo, como parentes e amigos. Quando a polícia é acionada, uma notificação para o e-mail das três pessoas cadastradas é enviada com a localização da vítima.

As vítimas de violência doméstica e familiar que passarão a usar o aplicativo serão escolhidas pelos juízes das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, quando avaliarem que as mulheres correm risco iminente.

Participaram da apresentação do aplicativo a juíza auxiliar da Cevid, Reijjane de Oliveira, e os juízes da 1ª e 2ª Varas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, respectivamente Luciana Ramos e Maurício Ferreira, além de servidores da Cevid.

Por: Redação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...