Padre é encontrado morto dentro de Paróquia no Paraná

José Aparecido Bilha nasceu em Astorga, no Paraná, e tinha 28 anos de sacerdócio. (Foto:Divulgação / Via Toledo News).

Pároco na cidade de Guaíra, José Aparecido Bilha foi encontrado morto por funcionários na abertura do expediente desta segunda

Um padre de 63 anos foi encontrado morto dentro da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Guaíra, no oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (21). De acordo com informações divulgadas pela Diocese de Toledo, que confirmou a morte do religioso, funcionários que iniciavam o expediente na paróquia encontraram o corpo de José Aparecido Bilha, que estava no exercício de seu ministério como pároco na cidade de Guaíra.

A comunidade de Guaíra poderá se despedir do padre durante o velório, que ocorre até as 15 horas desta terça-feira (22), na Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Assis Chateaubriand. Depois, haverá o sepultamento.

O padre José Aparecido Bilha nasceu em Astorga, no Paraná, e tinha 28 anos de sacerdócio. Ainda de acordo com a Diocese de Toledo, ele exerceu o ministério presbiteral em Assis Chateaubriand, Quatro Pontes, Toledo, Formosa do Oeste e Guaíra.

Investigações

Ainda foram divulgadas informações sobre o local da paróquia onde o padre foi localizado, nem se ele apresentava algum ferimento. Em nota, a Polícia Civil informou que “aguarda laudos complementares que auxiliarão no andamento das investigações”. A apuração está sendo feita pela Delegacia de Guaíra. (As informações são do G1 Oeste e Sudeste do Paraná).

Jornal Folha do Progresso em 22/11/2022/08:34:07

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...