Polícia Federal prende em Mato Grosso acusado de armazenar e compartilhar imagens de abuso sexual infantil

De acordo com as investigações, foram compartilhadas, pelo menos, 191 imagens contendo pornografia e abuso sexual infantil, sendo que algumas delas podem ter sido produzidas pelo investigado.

Um homem, de 40 anos, foi preso em flagrante e será encaminhado para o presídio Mata Grande. Os crimes estão previstos nos artigos do estatuto da criança e adolescente que, somadas as penas, podem chegar até 10 anos de prisão.

