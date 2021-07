Polícia Federal prende homem com R$ 1 mil em cédulas falsas, no sudeste do Pará

Cédulas falsas apreendidas pela PF no Pará — Foto: Ascom/ PF

O suspeito está à disposição da Justiça. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (20).

Um homem foi preso em flagrante por portar cerca de R$ 1 mil em dinheiro falso no município de Redenção, no sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Federal, o suspeito está à disposição da Justiça. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (20).

De acordo com a PF, o caso teve início a partir de uma informação obtida pelo Setor de Inteligência dos Correios. Eles alertaram que uma correspondência, recebida na central de triagem do município, possuía conteúdo suspeito.

Em diligências, os agentes federais conseguiram identificar e qualificar o destinatário da encomenda. No envelope tinham seis cédulas de R$ 100 e oito cédulas de R$ 50, totalizando a quantia de R$ 1.000.

No momento da abordagem, o dono da correspondência confessou o delito. Caso confirmada a hipótese criminal, o suspeito poderá ser condenado a penas que variam de 3 a 12 anos de prisão e multa.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...