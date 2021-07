PF faz operação para desarticular organização criminosa envolvida em grilagens em Altamira

O objetivo da operação é desvendar um esquema criminoso envolvendo a grilagem de terras públicas. — Foto: Reprodução/Polícia Federal do Pará

A organização criminosa atuava na invasão da área federal com restrição de uso, promovendo a doação e venda de lotes de área pública.

A Polícia Federal realizou a operação ‘Sesmarias’ no município de Altamira, sudoeste do Pará com o objetivo de desvendar um esquema criminoso, envolvendo a grilagem de terras públicas dentro da Terra Indígena Ituna-Itatá. Segundo a PF, é estimado que a organização criminosa tenha arrecadado com o esquema cerca de R$ 1.741.890,00 entre os anos de 2018 e 2020.

Ainda segundo a PF, a organização criminosa atuava na invasão da área federal com restrição de uso, promovendo a doação e venda de lotes de área pública com intenção de formar um assentamento e consolidar a ocupação de não indígenas na área, mediante a formação de uma Vila Nova Canaã, com comércios e promessa de construção de escolas e igrejas, na tentativa de dar aparência de legalidade e legitimar as posses, além de incentivar a criação de uma associação para viabilizar o intento criminoso.

Os investigados serão indiciados pelos crimes de estelionato, organização criminosa, invasão de Terra Pública, lavagem de Capitais e desmatamento de floresta nativa.

Por G1 Pa — Belém

