Transferido para Belém sargento da PM acusado de matar uma mulher e tentativa contra 5 em Santarém

Mulher estava no banco traseiro do veículo quando foi atingida pelo disparo de arma de fogo — Foto: G1 Arquivo

A defesa do militar chegou a pedir a revogação da prisão com imposição de medidas cautelares. Já o Ministério Público alegou que há requisitos suficientes para manutenção, considerando ainda, que já houve a conversão do flagrante em prisão preventiva.

Depois de ser preso preventivamente por descumprir medidas cautelares, o sargento da Polícia Militar acusado de matar uma mulher e de cinco tentativas de homicídio em Santarém, no oeste do Pará, foi transferido para Belém nesta terça-feira (20). O crime aconteceu em junho de 2018.

