Polícia Federal prende pedófilo em flagrante por pornografia infantil em Belém

A Polícia Federal do Pará deflagrou, na manhã desta sexta-feira (15), a quinta fase da Operação “Não há anonimato”, com o objetivo de combater a pornografia infantil na internet. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Belém, que resultou na prisão em flagrante do investigado.

