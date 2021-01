Polícia prende dois homens e apreende armas e drogas durante operação em Tucuruí, no PA

Armas apreendidas durante operação em Tucuruí — Foto: Ascom/ PM

De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira (19), uma moto roubada também foi recuperada durante a ação.

Dois homens foram presos e armas e drogas foram apreendidas durante uma operação da Polícia Militar no município de Tucuruí, no sudeste do Pará. De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira (19), uma moto roubada também foi recuperada durante a ação.

Segundo a PM, as prisões ocorreram na última segunda (18), em momentos distintos. A primeira ocorreu em uma casa, no bairro da Matinha, e a segunda ocorreu no bairro Bela Vista.

Em uma delas, o homem preso era suspeito de ter cometido vários crimes na região. Os policiais foram até a casa onde ele estava escondido, localizada por meio de denúncias anônimas, e encontraram o homem, que tentou fugir, mas foi capturado. No local, foram encontrados duas espingardas com quatro cartuchos intactos.

O criminoso ainda levou os militares a um outro local, no meio da mata, onde teria escondido uma motocicleta. Após verificação por meio do sistema de dados, foi constatado que o veículo possui registro de roubo.

Já o homem detido na segunda prisão estava, segundo a polícia, em atitude suspeita. Os policiais ficaram observando a movimentação do homem, realizaram a abordaram, e com ele encontraram uma pequena quantia de droga.

O homem autorizou a revista domiciliar. No local os militares localizaram mais de 1kg de maconha e 310 gramas de oxi, que estavam em cima da cama.

Ambos os suspeitos foram encaminhados para a Seccional de Tucuruí, onde realizaram os procedimentos cabíveis.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...