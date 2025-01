Polícia Federal Prende Suspeito de Roubo de Gado na Terra Indígena Apyterewa; no Pará

Foto: Reprodução | Segunda fase da operação Abigeatus investiga incêndios criminosos e subtrações de gado.

Nesta quinta-feira, 30 de janeiro de 2025, a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da operação Abigeatus, visando suspeitos de roubar gado apreendido da Terra Indígena (TI) Apyterewa. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão na zona rural de São Feliz do Xingu, no sudoeste do Pará em locais próximos à TI.

Na operação, uma pessoa foi presa preventivamente e aparelhos celulares foram apreendidos. Os alvos são suspeitos de subtrair gado que, por ter sido criado ilegalmente em área indígena, havia sofrido perdimento determinado pelo STF. O gado apreendido permanecia na TI, à espera de destinação dada pela Justiça.

Os roubos investigados nesta segunda fase da operação Abigeatus teriam ocorrido em julho e setembro de 2024. Na ação criminosa de setembro, a vegetação no caminho foi queimada para dificultar a recuperação dos animais pelas equipes da Funai, Ibama e Força Nacional. Uma ponte de madeira, logo após a saída da TI, próxima à Vila São Francisco, foi serrada como forma de sabotagem, e até tiros foram disparados contra os servidores federais.

A primeira fase da operação ocorreu em junho de 2024, em virtude de subtrações ocorridas em maio do mesmo ano. Na ocasião, um mandado de busca e apreensão foi cumprido.

Os incêndios criminosos não apenas colocaram em risco o gado arrebanhado e diversos animais silvestres, mas também causaram grande poluição atmosférica na região já extremamente castigada pelas queimadas, demandando esforço redobrado dos brigadistas presentes na base da Funai.

As investigações prosseguem no intuito de identificar todos os envolvidos nas ações criminosas.

