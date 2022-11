Duas pessoas morrem após caminhonete cair de ponte e ficar capotada em riacho no Pará

Duas pessoas morrem após caminhonete de ponte e ficar capotada em Redenção, no Pará — Foto: PM/Reprodução

Acidente ocorreu no fim de semana em Redenção. Moradores e policiais precisaram desvirar parcialmente o veículo para tentar resgatar as vítimas, que não resistiram.

Duas pessoas morreram após a caminhonete em que estavam cair capotada em um riacho em Redenção, sudeste do Pará. Moradores e policiais militares tentaram salvar os ocupantes, mas eles não resistiram. O acidente foi na noite de sábado (26) e informado na noite de domingo (27) pela PM.

O condutor do carro teria perdido o controle na ponte da estrada Vicinal Tupiaganga e caído no córrego. Quando a polícia chegou, já havia moradores tentando ajudar as vítimas.

A caminhonete parou dentro da água com as rodas para cima. Foi necessário desvirar o veículo parcialmente para conseguir retirar as vítimas pelas janelas.

“Os policiais tentaram reanimar as vítimas por vários minutos até a chegada do Corpo dos Bombeiros Militar, que também aplicou técnicas de salvamento, mas constaram a morte dos envolvidos no acidente”, informou a Polícia Militar.

Não foi detalhado o grau de parentesco das vítimas, idades e identidade delas. O veículo foi removido. O g1 solicitou mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente e investigações às Polícias Civil e Militar e aguarda retorno. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 28/11/2022

