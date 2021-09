Polícia indicia por latrocínio jovem que matou jornalista a golpes de ‘pé-de-cabra’ em Almeirim

Janilson Silva Duarte foi indiciado por matar a golpes de pé-de-cabra o jornalista paraense Eranildo Cruz — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Janilson Silva Duarte, de 19 anos, preso no Amapá, entrou em contradição durante depoimento sobre a morte de Eranildo Cruz. Polícia encaminhou o inquérito à Justiça.

A Polícia Civil do distrito de Monte Dourado, em Almeirim, no Pará, finalizou e encaminhou à Justiça o inquérito sobre a morte do jornalista Eranildo Cruz, indiciando por latrocínio Janilson Silva Duarte, que confessou ter matado o profissional da comunicação com golpes de uma ferramenta conhecida como “pé-de-cabra”.

O crime aconteceu na noite de 5 de setembro e o corpo do jornalista foi encontrado no dia seguinte. Uma semana depois o principal suspeito foi preso no município de Laranjal do Jari, no Amapá, com a motocicleta da vítima.

Janilson teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 15 de setembro. Ele foi encaminhado para uma unidade prisional em Almeirim no mesmo dia.

As investigações e contradições

Suspeito foi visto através de câmeras de segurança com arma utilizada no crime — Foto: Reprodução/Câmeras de segurança

Depois de realizada a prisão, o jovem confessou ter matado o jornalista Eranildo, mas alegou que foi pressionado por outras pessoas. Até então, a polícia seguia a linha de investigação como homicídio, o que não foi concretizado nos autos.

O jovem disse à polícia que estava com dívidas por causa do tráfico de drogas e que traficantes teriam cobrado os valores. Por não ter como pagar, Janilson contou que havia recebido a ordem para matar Eranildo e que tinha que apagar arquivos do computador e celulares da vítima para quitar a dívida.

Janilson revelou ainda que desferiu dois golpes com o pé-de-cabra na cabeça da vítima e em seguida roubou os celulares e a motocicleta.

O indiciado teria ido à casa da namorada no dia 6 de setembro e falado que havia matado um homem. Em seguida, os dois foram para um sítio na motocicleta, onde Janilson descaracterizou o veículo.

Para o delegado Rodrigo Barbosa, que esteve à frente do inquérito, as informações não tiveram fundamento com o aprofundamento das investigações, que mostraram que Janilson agiu sozinho e sem a participação de terceiros, e que ele não teria deletado os arquivos dos eletroeletrônicos.

Também ficou apurado não há evidências de legítima defesa, já que na cena do crime não havia sinais de confronto corporal.

O crime

Eranildo Cruz foi encontrado morto em Monte Dourado, distrito de Almeirim, no Pará — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Eranildo Ribeiro da Cruz, de 54 anos, foi encontrado em uma casa na noite do dia 6 de setembro. O jornalista foi encontrado nu em cima de uma cama e coberto com lençol. Os braços estavam para trás e ele tinha sobre a cabeça com ferimento um travesseiro.

O jornalista de 54 anos, conhecido como “Chocolate”, fazia coberturas pelo jornal impresso “Tribuna Regional”, atuando tanto no Pará quanto em municípios do Amapá, como Laranjal do Jari. Eranildo cobria assuntos políticos e de movimentos sociais.

Por Geovane Brito, g1 Santarém e Região — Pará

