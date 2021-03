Durante operação, 1ª Cipamb encontra serraria clandestina na região do Chapadão, em Santarém

Serraria funcionava clandestinamente na região do Chapadão, em Santarém, no PA — Foto: 1ª Cipamb/Divulgação

Ao avistar a guarnição, criminosos atiraram contra a Polícia, depois fugiram para área de mata. Madeira e maquinário encontrados no local, foram inutilizados.

Uma equipe de militares da 1ª Companhia Independente de Políciamento Ambiental (1ª CipAmb) encontrou durante fiscalização na região do Chapadão, em Santarém, no oeste do Pará, na manhã de sábado (27), uma serraria clandestina em funcionamento.

Ao chegar ao local, os policiais, que atuam no combate aos crimes ambientais de desmatamento e extração ilegal de madeira, perceberam que havia uma movimentação de caminhões, e em determinado ponto, em um ramal, encontraram alguns homens que ao avistar a guarnição atiraram contra os policiais. Depois da troca de tiros, os criminosos fugiram mata adentro.

Maquinário encontrado no local foi inutilizado — Foto: 1ª Cipamb/Divulgação

Segundo a 1ª Cipamb, depois foram feitas rondas no entorno do local, momento em que foi encontrada uma arma de fogo do tipo espingarda (calibre 32). Na região também foram encontrados:

2 serrarias tipo Induspan;

1 trator do tipo Carregadeira;

1 caminhonete usada no abastecimento de suprimentos para o crime;

Aproximadamente, 1.000 m³ (mil metros cúbicos) de madeira, entre beneficiada e em tora;

1 motor gerador de energia;

1 motosserra.



Aproximadamente, 1.000 mil metros³ de madeira foram encontradas no local — Foto: 1ª Cipamb/Divulgação

Dentre os objetos e veículos encontrados, apenas a caminhonete foi apresentada na 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém para realização dos procedimentos. Os demais materiais encontrados no local, por motivo de logística, foram inutilizados no local.

