Polícia investiga caso de adolescente encontrada desacordada no ‘Vadião’, espaço de festas na UFPA, em Belém

Festa no ‘Vadião’, espaço cultural na UFPA. — Foto: Cristino Martins / OLiberal

Garota foi encontrada sem roupas íntimas e com marcas de agressão pelo corpo, segundo a Polícia.

Uma adolescente foi encontrada desacordada, sem as roupas íntimas e com marcas de agressão pelo corpo após uma festa do “Vadião”, na Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, segundo a Polícia.

O espaço cultural é onde ocorrem eventos festivos organizados por estudantes dentro da instituição.

A Universidade Federal do Pará informa que o Setor de Segurança da instituição foi acionado – veja posicionamento completo ao final.

O caso ocorreu no dia 12 de maio. Um procedimento foi instaurado para investigar o caso sob sigilo por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA).

A Polícia Civil não deu detalhes do caso e informou apenas que diligências são feitas para levantar informações sobre o crime.

Perícias também foram solicitadas para auxiliar a apuração. Até esta quinta-feira (25), nenhum autor de crime havia sido identificado.

Informações que auxiliem o trabalho da polícia podem ser repassadas para a Delegacia local, virtual ou por meio do Disque-Denúncia, no número 181.

Em nota, a UFPA disse que a jovem foi socorrida na noite do dia 12 de maio, quando estava passando mal próximo à área no setor profissional do campus.

“A Segurança da UFPA ajudou a conduzir as duas jovens à Unidade de Pronto Atendimento da Terra Firme, para cuidados médicos. Não houve nenhuma notificação ao Setor de Segurança da UFPA nesta data ou em dias subsequentes relacionadas a possível situação de violência contra a jovem”, afirma a instituição.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 25/05/2023/16:05:13

