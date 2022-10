PARÁ – Conab inicia segunda etapa de cadastramento de armazéns

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) iniciou na segunda-feira (17) a segunda etapa do cadastramento de unidades armazenadoras no Pará no Sistema de Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (Sicarm). As visitas para cadastramento seguirão até sábado (22) e ocorrerão na região Sudeste do estado. Os municípios visitados são Dom Eliseu, Paragominas e Rondon do Pará.

As duas últimas etapas estão previstas para terem início em novembro, no município de Santana do Araguaia, localizado no extremo sul do estado. Também fazem parte desta etapa os municípios que ficam na região metropolitana de Belém.

A primeira fase desta operação ocorreu entre 22 de agosto a 3 de setembro nos municípios de Santarém, Belterra, Rurópolis, Itaituba, Novo Progresso e Altamira. Ao todo foram visitados 40 armazéns, sendo 21 novas inclusões, 13 recadastramentos com atualização de dados e 6 exclusões de armazéns que já não existiam mais ou que tiveram mudança de proprietário. Isso resultou em um aumento da capacidade estática local em mais de 404,1 mil toneladas.

Em Itaituba também houve a inspeção em um estabelecimento para a manutenção do Cadastro Geral de Classificação (CGC/MAPA) exigido para a exportação de grãos, sendo essa uma parceria entre a Conab e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/10/2022/07:05:53 com Ascom CONAB

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...