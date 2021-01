Polícia investiga desaparecimento de adolescente em Santarém; suspeita é que menor teria fugido com padrasto

(Foto:Reprodução) – Menina de 12 anos foi vista pela última vez no domingo (17) em frente de casa, no bairro Elcione Barbalho.

A Polícia Civil investiga em Santarém, no oeste do Pará, o desaparecimento de uma adolescente de 12 anos. A menor foi vista pela última vez no domingo (17) em frente de casa.

De acordo com informações de familiares, a adolescente foi vista pela última vez saindo da sua residência por volta de 21h. A família mora no bairro Elcione Barbalho, na grande área do Maracanã.

Familiares disseram ainda que a suspeita é que a menor tenha fugido de casa com o padrasto, ex-companheiro da mãe. O homem até o momento também não foi encontrado.

A mãe da adolescente – que não pode ser identificada para preservar a identidade da menor – disse que quer a filha de volta, que a ama e que está há dias sem comer e dormir, preocupada com o paradeiro da menor.

O registro do desaparecimento foi feito na Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente (Deaca), que investiga o caso em sigilo. Caso seja confirmado que a adolescente está com o padrasto, ele poderá responder na justiça por crimes como estupro de vulnerável.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

