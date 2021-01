Polícia investiga duplo feminicídio em Capitão Poço

Redes sociais apontam que elas foram vítimas de estuprador – (Foto:Divulgação / Redes Sociais)

Neta e Wanessa estavam juntas e podem ter sido mortas pela mesma pessoa, que já foi identificada (Divulgação / Redes Sociais)Duas mulheres foram assassinadas a facadas em Capitão Poço, nordeste do Pará.

O crime ocorreu na noite desta segunda-feira (18).

Elas foram encontradas na casa onde moravam, no residencial Goiânia. Nas redes sociais, muitos moradores da região lamentavam a morte das moças e apontavam que elas poderiam ter sido vítimas de um estuprador, que é próximo das famílias delas. A Polícia Civil já iniciou as investigações.

As vítimas do duplo feminicídio foram identificadas como Neta Alencar e Wanessa Silva. Policiais do município, informalmente, revelam que o principal suspeito do crime foi identificado e está foragido no momento. A suspeita é de que o criminoso tentou estuprar as duas e não teria conseguido inicialmente.

Revoltado, acabou matando ambas. Os corpos foram removidos e ainda será feita análise se houve conjunção carnal.As famílias estão enlutadas e estão contando com amigos para cobrar justiça.

Quaisquer informações que possam ajudar na confirmação da identidade do suspeito e localização dele, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). Não é preciso se identificar e a ligação é gratuita para qualquer aparelho. Caso a informação seja mais urgente, o ideal é ligar para o 190.

Por:Victor Furtado

