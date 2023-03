Criança de 3 anos está entre os sobreviventes do acidente entre micro-ônibus e caminhão no Pará

Acidente entre micro-ônibus e caminhão deixou mortos no sudeste do Pará — Foto: PM/Reprodução

Ao menos 12 pessoas morreram na colisão que ocorreu na PA-150, entre Marabá e Nova Ipixuna, no sudeste do Pará.

Uma criança de 3 anos de idade está entre os sobreviventes do acidente entre um micro-ônibus e um caminhão na PA-150, entre Marabá e Nova Ipixuna, no sudeste do Pará. A colisão aconteceu na manhã desta sexta-feira (24), deixando 12 pessoas mortas.

Os sobreviventes foram encaminhados para o Hospital Municipal de Marabá, alguns em estado grave. Na tarde desta sexta (24), o Hospital divulgou um boletim sobre o estado de saúde dos sobreviventes:

Uma criança, identificada com as iniciais M. A., de 3 anos, teve fratura de fêmur e trauma no abdômen. Ela precisou ser encaminhada para cirurgia no Hospital Regional, acompanhada da mãe;

Já a passageira Ana Flávia Gomes Lima, 38 anos, fez exames e tomografia. Ela está consciente, mas sem referência familiar até o momento;

Uma paciente identificada como Flor de Liz, 60 anos, chegou com dores abdominais, mas sem fratura exposta. Ela está consciente e também foi encaminhada ao Hospital Regional para realizar outros exames.

Uma mulher chamada Aldenice Sousa Pereiram, de 37 anos de idade, está estável no setor de emergência do Hospital Regional do Sudeste do Pará.

O acidente

Um caminhão bitrem com duas pessoas e o micro-ônibus colidiram de frente por volta de 7h30 no km-329 da PA, em um trecho plano da rodovia. A pista estava molhada, pois chovia no momento do acidente. Até as 12h30, a rodovia estava interditada para realização da perícia.

Uma criança, que não teve a idade confirmada, está entre os 12 mortos do acidente. Segundo os bombeiros e a prefeitura de Marabá, 9 pessoas morreram no local e três a caminho de unidade de saúde.

O veículo de passageiros com capacidade para 17 pessoas saiu de Marabá com destino a Tucuruí, também no sudeste do Pará. No entanto, os bombeiros e a polícia não informaram até as 12h30 se todos os mortos estavam no ônibus e se este estava em sua capacidade máxima de ocupação.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal de Marabá para identificação.

Por:Jornal Folha do Progresso em 24/03/2023/17:29:23

