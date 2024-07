Polícia Militar apreende arma de fogo em Novo Progresso, Pará, após homem suspeito fugir

Espingarda apreendida. (Foto: Divuglação/Reprodução) – Ação policial na zona rural resulta na apreensão de espingarda calibre 28 e encaminhamento para delegacia.

Na tarde desta segunda-feira (22), por volta das 16h uma guarnição da Polícia Militar em rondas na vicinal Cristalina, zona rural do município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, avistou um homem não identificado em atitude suspeita.

Segundo a polícia, o homem estava portando uma arma de fogo, uma espingarda calibre 28. Ao perceber a aproximação da viatura, ele se desfez da arma jogando-a fora e fugiu, tomando rumo desconhecido.

Diante da situação, a arma foi recolhida, apreendida e encaminhada para a delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/07/2024/07:05:25

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...