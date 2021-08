Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Policia Militar resgata homem com transtornos mentais dentro do lago municipal

A guarnição estava na captura de suspeito de ter furtado um senhor idoso que fazia venda ambulante nas vias públicas da cidade. Ao se aproximarem do suspeito o mesmo se jogou no lago. A polícia levou mais de 30 minutos , foi necessário uso de corda e para retira-lo. Até então não tinha certeza que ele passava por transtornos mentais. Ele foi preso e levado para delegacia de polícia civil. O Delegado de plantão percebeu que se tratava de problemas mentais, o encaminhou para o hospital municipal para tratamento.

You May Also Like